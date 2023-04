Bietigheim-Bissingen: Mehrere junge Männer gehen auf Gleichaltrige los

Bietigheim-Bissingen. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissigen gegen Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 21 Jahre, die am Montagabend auf einem Tankstellengelände in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen auf zwei 20 und 23 Jahre alte Brüder losgingen.

Kurz vor 23.00 Uhr wurde die Polizei von mehreren Zeuginnen und Zeugen alarmiert, die beobachtet hatten, wie die drei Männer einen Autofahrer daran gehindert hatten, das Tankstellengelände zu verlassen.

Der 20 Jahre alte PKW-Lenker war gerade im Begriff vom Tankstellengelände in die Asperger Straße einzufahren, als drei 19-, 20- und 21-jährige, vermutlich maskierte Männer sich vor sein Auto stellten und auf dieses einschlugen.

Der 23 Jahre alte Bruder, der sich gemeinsam mit dem 20-Jährigen auf dem Gelände aufgehalten hatte, eilte ihm hierauf zur Hilfe.

Ausgehend von der Tätergruppe wurde der 23-Jährige nun mit einem Tierabwehrspray besprüht und geschlagen.

Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen. Kurz darauf hielt ein weiterer 19-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Auseinandersetzung an, die drei 19-, 20- und 21-Jährigen stiegen ein und fuhren auf der Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsburg davon.

Im Zuge der sich anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen in Ludwigsburg festgestellt werden.

Das Fahrzeug wurde angehalten und die vier jungen Männer vorläufig festgenommen.

Sie wurden zum Polizeirevier Bietigheim-Bissigen gebracht. Im Anschluss an die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 19-, der 20- und der 21-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Für den verletzten 23-Jährigen wurde ein Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. (pol/gm)