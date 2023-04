Fellbach: Jugendliche entwenden Bargeld – Kripo ermittelt

Ein 14-jähriger Junge befand sich am Ostermontag gegen 16.30 Uhr in der Seestraße, als er von drei fremden Jungs gestoppt und angesprochen wurde. Einer der Fremden schlug dem 14-Jährigen gegen das Knie und forderte die Herausgabe von Geld. Nach weiteren Drohungen hat das Opfer 10 Euro Bargeld an die Täter ausgehändigt.

Daraufhin flüchtete die Gruppierung zur U-Bahn und fuhren mit der U1 weg. Die drei jungen Männer waren der Beschreibung nach ca. 14 oder 15 Jahre alt. Einer war mit einer auffallend roten Jacke bekleidet und trug eine Tüte bei sich. Die anderen beiden Jungs waren mit einer roten und grauen Jacke bekleidet, wobei einer noch eine Baseballmütze getragen habe. Passanten, die das Tatgeschehen beobachteten und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, sollten sich bitte mit der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung setzen. (pol/lm)