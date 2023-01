Ludwigsburg: Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Montag mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften in die Kaiserstraße in Ludwigsburg aus, nachdem gegen 15.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich mutmaßlich heißes Fett in einem Topf entzündet hatte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Alle Bewohner konnten nach Lüftungsmaßnahmen zurück in ihre Wohnungen.