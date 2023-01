Stuttgart-Ost: Badegäste sexuell belästigt

Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen 28 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Badelandschaft an der Straße Am Leuzebad zwei 17-jährige Mädchen sexuell belästigt zu haben.

Die beiden Jugendlichen bemerkten den Tatverdächtigen gegen 18.40 Uhr, wie er in einer Umkleidekabine, deren Tür einen Spalt geöffnet war, onanierte. Kurz darauf machte er die Tür ganz auf und schaute die Mädchen an.



Der alarmierte Bademeister hielt den Tatverdächtigen fest und übergab ihn den Polizeibeamten, die ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß setzten. (pol/gm)