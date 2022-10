Ludwigsburg: 47-Jähriger bedroht Frau mit Messer

Am Mittwoch kam es gegen 23:25 Uhr in einer Gaststätte in der Karlstraße in Ludwigsburg zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 47-Jähriger eine 55 Jahre alte Frau mit einem Messer bedroht hatte. Zuvor soll es zwischen den beiden Personen zu einer kurzen verbalen Streitigkeit gekommen sein, woraufhin der 47-Jährige ein Messer gezückt und es der 55-Jährigen vor den Oberkörper gehalten haben soll.

Mehrere Zeugen schritten sofort ein und entwaffneten den Tatverdächtigen. Verletzt wurde hierbei niemand. Da sich der 47-Jährige mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er vom Rettungsdienst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.