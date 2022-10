Schwere Entscheidung: Gesetzlich oder privat krankenversichern?

Wer einen Unfall erleidet oder krank wird, sollte sich in dieser Situation nicht auch noch mit der Frage belasten müssen, wie die Kosten der medizinischen Behandlung gedeckt werden sollen. Diese können sich schnell auf dreistellige oder sogar vierstellige Beträge summieren. Ist eine intensivmedizinische Behandlung notwendig, kann allein diese schon mehrere Tausend Euro pro Tag kosten. Vor diesem Hintergrund gilt in Deutschland bereits seit 2009 eine allgemeine Krankenversicherungspflicht. Seither müssen grundsätzlich alle in Deutschland lebenden Personen krankenversichert sein. Die zuvor noch für bestimmte Personenkreise bestehende Möglichkeit, auf eine Krankenversicherung zu verzichten und das Kostenrisiko allein zu tragen, gibt es nun nicht mehr. In einigen Fällen können die Betreffenden jedoch wählen, ob sie sich in einer gesetzlichen oder in einer privaten Krankenkasse versichern möchten. In der Praxis fällt diese Entscheidung allerdings oftmals schwer, weil es in starkem Maße von der aktuellen Lebenssituation und -planung abhängt, welche der beiden Möglichkeiten die bessere ist.

Private Krankenversicherung: Tarife und Prämien nach Risiko

Eine private Krankenversicherung (PKV) verlangt von ihren Versicherten Prämien, die sich nach dem versicherten Leistungsumfang richten und dabei außerdem das individuelle Risiko aufgrund des Alters und eventueller Vorerkrankungen berücksichtigen. Zahlungen privater Krankenkassen erfolgen normalerweise nicht direkt an Ärzte und andere medizinische Einrichtungen, sondern an die Versicherten, wenn diese ihnen entsprechende Rechnungen vorlegen. Weil jüngere Menschen in der Regel gesünder sind und einen geringeren Bedarf an medizinischen Leistungen und Arzneimitteln haben, sind ihre Tarife und Prämien bei der PKV relativ günstig. Wer als junger Berufstätiger ein oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegendes Einkommen erzielt, muss als privat Versicherter daher meist deutlich weniger bezahlen als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Allerdings kann eine PKV jeweils nur für eine einzelne Person abgeschlossen werden, eine beitragsfreie Mitversicherung von Angehörigen ist nicht möglich. Bei jungen Familien mit Kindern relativiert sich der Kostenvorteil deshalb relativ schnell, weil für jedes Kind eine eigene Versicherung abzuschließen ist. Zudem erhöhen sich die PKV-Beiträge mit zunehmendem Lebensalter oft stark. In der Praxis erweist sich eine PKV Beitragserhöhung allerdings oft auch als unberechtigt. Es kann daher sinnvoll sein, entsprechende Schreiben einer PKV von einer auf Versicherungsrecht spezialisierten Anwaltskanzlei prüfen zu lassen.

Gesetzliche Krankenversicherung: Vor- und Nachteile des Solidarprinzips