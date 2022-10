A8 / Rutesheim: Wohnmobil fängt Feuer

Am Donnerstag gegen 18:50 Uhr rückten die Feuerwehren Rutesheim und Leonberg mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 24 Kräften zu einem Brand auf der Bundesautobahn 8 aus, nachdem ein Wohnmobil auf dem Parkplatz Höllberg Feuer fing. Vermutlich gerieten Kabelstränge aufgrund eines technischen Defekts im vorderen Fahrzeugbereich in Brand. Die Feuerwehr brachte den Brand zeitnah unter Kontrolle. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.