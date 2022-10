Fellbach: Tatverdächtiger nach versuchten Tötungsdelikt in Haft

Am Montag erließ ein Haftrichter gegen einen 27-jährigen Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes einen Haftbefehl. Der syrische Tatverdächtige soll seinen 35-jährigen Bekannten am Sonntagnachmittag in der Kleiststraße im Streit mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Das Opfer wurde nach der Tat notärztlich versorgt und operiert. Der Tatverdächtige war nach der Auseinandersetzung von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte nach Prüfung des Geschehens am Montag eine richterliche Vorführung des Tatverdächtigen erwirkt. Der dort erlassene Haftbefehl wurde vollstreckt. Der syrische Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zum Vorfall und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Was geschah:

Gegen 15:00 Uhr wurden Passanten in Fellbach/Schmiden in der Kleiststraße auf einen Pkw aufmerksam, der auf andere Autos gerollt war. Als sich ein Zeuge dem Auto näherte, nahm er war, dass in dem Pkw eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern zu Gange war. Im Verlauf des Streits stach ein 27-Jähriger mehrfach mit einem Taschenmesser auf einen 35-Jährigen ein. Der Angreifer entfernte sich danach zu Fuß. Er wurde kurze Zeit später durch Polizeikräfte im unmittelbaren Nahbereich des Tatorts festgenommen. Der Geschädigte wurde durch die Messerstiche lebensgefährlich verletzt und notoperiert. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen