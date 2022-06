Filderstadt: Jugendliche belästigt

Kreis Esslingen: Nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der am Mittwochmorgen eine Jugendliche am Bahnhof in Bernhausen belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Die junge Frau war gegen 6.20 Uhr am dortigen Bahnhof unterwegs, als sie auf den ihr flüchtig bekannten Mann traf.

Dieser bedrängte und umarmte sie plötzlich. Außerdem küsste er sie gegen ihren Willen. Als die Geschädigte sich losgerissen hatte und ihr zudem eine Freundin zu Hilfe kam, stieg der Unbekannte in einen Linienbus.

Am Abend wurde der Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten und ca. 170 bis 175cm großen Mann mit braunen, kurzen Haaren und einer Brille. Er war mit einer Arbeitshose und einer neongelben Weste bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (rn)