Auenwald: Mit Bierkrug zugeschlagen – schwer verletzt

Auf einer Veranstaltung in der Trinkgasse eskalierte am Sonntagabend ein Streit. In deren Verlauf schlug mutmaßlich ein 28-Jähriger seinem 33-jährigem Kontrahenten mit einem Bierkrug ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer.

Der 33-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen, der sich bei der Tathandlung sich auch leicht verletzte, wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Weil er alkoholisiert war, wurde zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung veranlasst. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (pol/fm)