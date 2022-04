Sulzbach-Laufen: Quad-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Quad-Fahrer die B19 von Untergröningen in Richtung Gaildorf. Dabei wollte er einen dunkelfarbigen Oldtimer überholen. Während des Überholmanövers verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen zwei Verkehrsschilder und kam in den Grünstreifen.

Dort überschlug sich das Quad. Der 19-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07904 94260 nach dem Fahrer des dunkelblauen Oldtimers, bei welchem es sich möglicherweise um ein Cadillac-Cabrio gehandelt haben soll. Dieser könnte als Zeuge wichtige Hinweise zum Unfallhergang geben.