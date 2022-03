Winnenden: Schlägerei in Diskothek

Am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, wurde das Polizeipräsidium Aalen über eine Schlägerei in einer Diskothek in der Max-Eyth-Straße informiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen des Polizeireviers Winnenden herrschte zunächst ein unübersichtliches Durcheinander.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es im Toilettenbereich der Diskothek zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 25 und 29 Jahren kam, welcher sich im weiteren Verlauf – noch auf der Toilette – zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. In diesen Streit mischten sich zwei weitere Männer ein, wobei ein bislang Unbekannter den 25-Jährigen und ein 24-Jähriger den 29-Jährigen unterstützten.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der dunkelhäutige Unbekannte mit einer Glasflasche auf die beiden Kontrahenten eingeschlagen und diese auch gewürgt haben. Das Polizeirevier Winnenden bitte Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07195 / 6940 zu melden (pol/gf)