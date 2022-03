Waldenbuch: Überschlag nach Sekundenschlaf Ludwigsburg

Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs ist der 32-jährige Fahrer eines VW Golf am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr auf der K 1208 zwischen Steinenbronn und Waldenbuch im Verlauf einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem er eine Warnbake und einen Leitpfosten überfahren hatte, überschlug sich das Auto des 32-Jährigen im angrenzenden Grünbereich und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am VW Golf entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. (pol/we)