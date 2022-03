Stuttgart-Vaihingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ist ein 24 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 08.50 Uhr auf der Bundesstraße 14 in stadteinwärtiger Richtung auf der mittleren Fahrspur unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Vaihingen-Universität verbotswidrig auf die rechte Fahrspur wechselte, um die Ausfahrt zu benutzen. Hierbei stieß er mit dem 24-jährigen Motorradfahrer zusammen, der in gleicher Richtung fuhr.

Den Motorradfahrer wies es ab und er prallte gegen das Verkehrsschild des Verkehrsteilers. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Die Ausfahrt Vaihingen-Universität war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.