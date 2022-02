Freizeit und Wochenende – die schönsten Städtereiseziele in Baden-Württemberg

In Stuttgart ist man Arbeitsstress und Hektik gewohnt. Häufig wird deshalb das Wochenende für eine Auszeit und zum Verreisen genutzt. Zu den beliebtesten Städtereisezielen in Baden-Württemberg, die von Stuttgart aus innerhalb kurzer Zeit erreichbar sind, zählen die Städte Mannheim und Karlsruhe.

Zu Fuß unterwegs in der Rhein-Neckar-Metropole Mannheim

Auf dem Weg Richtung Norden gelangt man nach Mannheim. Die an Rhein und Neckar gelegene Großstadt ist für ihr Barockschloss aus dem 18. Jahrhundert, das bedeutende historische Exponate beherbergt, bekannt. Mannheim ist eine ehemalige Residenzstadt, die mit ihren zahlreichen künstlerischen und kulturellen Einrichtungen das Kulturzentrum der Rhein-Neckar-Region bildet.

Die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs ist zugleich ein wichtiger Wirtschaftsstandort und daher oft das Ziel von Geschäftsreisenden aus aller Welt. Wer mehr als einen Tag in der Rhein-Neckar-Metropole verbringen will, sollte sich zuvor um eine Übernachtungsmöglichkeit kümmern. Mittlerweile kann man auch online ein Hotel in Mannheim finden, in dem man günstig übernachten kann. Es empfiehlt sich, darauf zu achten, dass die Unterkunft eine gute verkehrstechnische Anbindung hat, sodass man möglichst schnell in die Mannheimer Innenstadt oder zum Maimarktgelände gelangt.

Außerdem sollte ein Hotel in Mannheim über mehrere Zimmerkategorien verfügen, sodass Auswahlmöglichkeiten bestehen. Das Wahrzeichen Mannheims ist der 60 Meter hohe Wasserturm, der in den 1880-er Jahren im römisch-monumentalen Stil errichtet wurde. Der Wasserturm befindet sich am Friedrichsplatz, einer kleinen Parkanlage mit Wasserfontänen und hübschen Arkadengängen. Durch die Anlage mit den vielen Sandsteinfiguren aus der griechischen Mythologie führen verschiedene Spazierpfade.

Die interessantesten Sehenswürdigkeiten von Karlsruhe entdecken

Als Technologieregion hat sich die Stadt Karlsruhe einen Namen gemacht. Die Hauptstadt Badens ist dafür bekannt, dass sie in ihrer mehr als 300-jährigen Geschichte sogar einige bahnbrechende Erfindungen hervorgebracht hat. So gilt der gebürtige Karlsruher Karl Drais als Erfinder des Fahrrads. Auch der Automobilpionier Carl Benz, Erfinder des Automobils, kommt aus der Region. Er stammt aus Mühlburg, einem Stadtteil im Westen von Karlsruhe.

Als Ausgangspunkt für eine Stadtbesichtigung bietet sich Schloss Karlsruhe, in dem heute das Badische Landesmuseum untergebracht ist, an. Damit man die Innenstadt bequem zu Fuß entdecken kann, ist es sinnvoll, sich nach einer zentral gelegenen Unterkunft in der Karlsruhe City umzuschauen. Moderne und erschwingliche Unterkünfte findet man oft bei Hotelketten. Dabei kann auch im Budget-Segment mit komfortabler Zimmerausstattung, bequemen Betten sowie zusätzlichen Dienstleistungen wie schnelles Wi-Fi gerechnet werden. Neben dem Karlsruher Schloss zählt auch der Schlossgarten mit dem Botanischen Garten zu den Top-Sehenswürdigkeiten.

Die grüne Oase inmitten der Stadt mit der Orangerie, zahlreichen Gewächshäusern, dem Wintergarten und der Kunsthalle kann man am besten bei einem Spaziergang erkunden. Rund um Karlsruhe gibt es zahlreiche interessante Ausflugsziele, die für einen Tagesausflug optimal geeignet sind.

Für lange Spaziergänge, Wanderungen und Fahrradtouren eignet sich der nahe gelegene Schwarzwald, der mit dem Auto nur etwa 20 Minuten von Karlsruhe entfernt ist. Treppensteigen als Fitnesstraining kennt man in Stuttgart durch die ursprünglich für den Weinbau angelegten Stäffele. Auch in Karlsruhe gibt es eine ganze Reihe sportlicher Aktivitäten, die zur Verbesserung der Kondition geeignet sind. So kann man Segway-Touren unternehmen, am Kletterparcours im Waldseilgarten klettern oder im Durlacher Turmbergbad durch Wettkampfrutschen und Rutschröhren schwimmen.