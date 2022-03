Lange Lieferzeiten machen Automobil-Region Stuttgart zu schaffen

Die Regal in den Supermärkten weisen bei einigen Artikeln kleinere Lücken auf. Gravierender ist die Versorgungslager allerdings, wenn es um Elektroartikel geht. Vier von fünf Herstellern elektronischer Produkte in Deutschland können laut ifo-Institut nicht so viel produzieren, wie nachgefragt wird. Ob Drucker, PC-Karten, Rasenmäher, Waschmaschinen oder Fahrräder – wer ein solches Produkt haben möchte, kann sich je nach Marktsegment auf eine Wartezeit noch einigen Monaten bis hin zu Jahren einstellen. So rechnet die Fahrradbranche mit einer Normalisierung erst wieder ab 2024.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Meistens betrifft es die Schließung von chinesischen Häfen, welche zu den größten der Welt zählen, aufgrund von Corona-Ausbrüchen. Unzählige Containerschiffe warten dann auf ihre Abfertigung, was weltweit die Lieferketten-Probleme verschärft. Fünf Prozent aller Containerschiff-Kapazitäten sind laut dem Institut für Weltwirtschaft durch Staus in den chinesischen Häfen gebunden.

Auch Streiks in produzierenden Betrieben oder steigende Rohstoffpreise wie auf dem Holzmarkt verursachen Probleme. Davon betroffen ist auch die Autoindustrie, die überwiegend unter dem Mangel an Halbleitern leidet. Das ist auch in der Region Stuttgart zu spüren, die als weltweit bedeutender Produktionsstandort der Fahrzeugindustrie bedeutend ist. Mittlerweile müssen auch dort Käuferinnen und Käufer eines Neuwagens bis zu sechs Monate auf ihr Wunschgefährt warten. Premiummodelle lassen gar noch etwas länger auf sich warten. Da steigt manch einer auf einen Gebrauchtwagen um, was für steigende Preise auf diesem Markt sorgt, der ebenfalls schon stark ausgedünnt ist.

Das schlägt sich in der Statistik der Zulassungen nieder: Laut Kraftfahrt-Bundesamt sank die Zahl der Neuzulassungen im Oktober 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 35 Prozent. Viele Autohersteller zeigen sich bei der Lösung des Lieferproblems kreativ und überbrücken Wartezeiten mit Vorführfahrzeugen, verlängern Leasing-Verträge oder stellen bestellte Fahrzeuge soweit möglich mit dem noch vorhandenen Material fertig, sodass diese umgehend ausgeliefert werden können, sobald die fehlenden Teile eintreffen. Besonders betroffen sind Elektrofahrzeuge, welche bei der Ansteuerung des Antriebs und bei Assistenz- und Kommunikationssystemen stärker auf Halbleiterelemente angewiesen seien als Verbrenner.

Die Lieferketten-Problematik hat aber nicht nur Auswirkungen auf neue Produkte, sondern umfasst im Automobilbereich auch die Ersatzteile und Reparaturkosten. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sind im Vergleich der letzten beiden Jahre hauptsächlich Rückleuchten, Kofferraumklappen, Motorhauben und Windschutzscheiben zu Preistreibern geworden. Die Reparaturkosten halten mit dieser Entwicklung Schritt und haben seit 2013 im Schnitt um 30 Prozent zugelegt.

Bei der Beschaffung von nach außen hin sichtbaren Ersatzteilen haben Werkstätten aufgrund des Designschutzes von Herstellern einen geringen Spielraum. Bei Ersatzteilen, die zu den nicht sichtbaren Teilen zählen, also quasi all das, was „unter der Haube“ zu finden ist, sieht die Lage dagegen besser aus. Daher kann es sich je nach konkretem Bedarf durchaus lohnen, Online-Vergleiche anzustellen und günstige Angebote zu finden.