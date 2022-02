Stuttgarter Wahrzeichen: Hippe Fakten über die Stäffele

Kostenloses Fitnesstraining und eine Möglichkeit die Stadt kennenzulernen

Einst für den Weinbau angelegt, werden sie nun immer mehr zur Touristenattraktion und Möglichkeit einen Tagesausflug zu machen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Stuttgart Tourist bietet zahlreiche Stäffele-Touren an. Es gibt Lieder, Gedichte und ganze Bücher über sie – die bekannten und beliebten Stäffele. Die langgezogenen Treppen führen alle in die Stadtmitte hinunter und zwar von allen Stadtteilen Ost, Süd, West.

Wir haben einige Fakten für unsere Leser zusammengetragen.

Wieviele Stäffele gibt es in Stuggi? 50 öffentliche Staffeln, die einen Namen tragen und insgesamt rund 600.

Warum gibt es in Stuttgart soviele Stäffele wie in kaum einer anderen deutschen Stadt?

Grund ist der Kessel also die Kessellage. Beim Weinbau wich man auf die Hänge aus, um mehr Wein anbauen zu können.

Die längste Staffel: 408 Stufen hat die Willy Reichert-Staffel an der Karlshöhe (kann gerne nachgezählt werden)

Staffel mit der schönsten Aussicht: Fritz-Münch-Staffel an der Alten Weinsteige hat eine tolle Aussicht auf das Heusteigviertel und Weinberge





Hier noch ein Video von uns von der Eugen-Staffel die hoch zu Stuttgarts beliebtesten Eisdiele dem „Pinguin-Eis“ führt: