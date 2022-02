Kornwestheim: 20-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Mit leichten Verletzungen musste eine 20 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 23:20 Uhr in der Jakobstraße in Kornwestheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Die 20-Jährige kam aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch einen Opel und einen BMW, die am Straßenrand geparkt waren. Sowohl der Mercedes als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.