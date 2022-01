Waiblingen: 21-Jähriger verletzt zwei Polizisten

Ein 21 Jahre alter Mann brach in der Nacht auf Freitag in die Wohnung seiner Ex-Freundin in der Rötestraße ein, um mit ihr das Gespräch zu suchen.

Hierauf kam es schnell zum Streit zwischen dem ehemaligen Paar. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der 21-Jährige aggressiv und schlug in Richtung der Ordnungshüter. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.