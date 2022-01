Winnenden: Mädchen und Jugendliche von bisher unbekannter Person belästigt

Zeugen gesucht: Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen zu gleich zwei Vorfällen, die sich am Freitagmittag in Winnenden zugetragen haben. Ein zwölfjähriges Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad einen Feldweg zwischen dem Wohngebiet Schelmenholz und dem Zipfelbach entlang, als sie auf einen ihr unbekannten Jugendlichen traf. Dieser zog beim Erblicken des Mädchens seine Hose herunter, nahm sein Glied in die Hand und schaute das Mädchen an. Die Zwölfjährige fuhr hierauf sofort weiter. Gegen 13:25 Uhr kam es in der Albertviller Straße gegenüber des Wunnebades zu einem ganz ähnlichen Vorfall.

Eine 17-Jährige hielt sich in diesem Bereich auf, als sie eine ihr unbekannte Person mit einer auffällig roten Jacke sah. Dieser schaute die Jugendliche an, holte seinen Penis heraus und begann zu onanieren. Als sich die Freundin der 17-Jährigen in Richtung der Person umdrehte, flüchtete dieser in Richtung Rems-Murr-Klinikum. Der Tatverdächtige soll laut den Geschädigten etwa 13-15 Jahre alt und ca. 160-170 cm groß sein und eine normale Statur sowie kurze, dunkelbraune Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, evtl. handelte es sich hierbei um eine Jogginghose sowie eine rote Trainingsjacke mit Vereinsemblem. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.