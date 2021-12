Drogendealer in der Klett-Passage gefasst

In der Stuttgarter Stadtmitte hatte er einem Zivilpolizisten „Stoff“ angeboten

Am Dienstagabend wurde der 25-jährige Dealer von Polizeibeamten festgenommen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Suchst Du was?“, so sprach der Mann die Passanten am Dienstagabend in der Klett-Passage an. Um 19.40 Uhr geriet er dann aber an den Falschen – einen Zivilpolizisten. Der verständigte Verstärkung und die Polizeibeamten nahmen den Dealer dann im Bereich des Ferdinand-Leiter-Stegs fest.

Sie fanden in kleinen Portionen abgepacktes Marihuana. Kleine Tütchen für 10, 20 oder 50 Euro. Und auch 170 Euro „Dealergeld“ – gestückelt in eben jenen 10, 20 und 50 Euro Scheinen. Das Marihuana hatte der 25-jährige Mann am Steg versteckt – „gebunkert“.

Die Fachsprache kennt der Stuttgart Journal Reporter übrigens aus Netflix-Serien wie „Breaking-Bad“.

Als die Stuttgarter Beamten das Zimmer des Tatverdächtigen durchsuchten, fanden sie weiteres verkaufsfertig abgepacktes Marihuana. Der 25-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun zu 99 Prozent in Untersuchungs-Haft in „unserer“ JVA Stammheim.