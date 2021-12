Fellbach: 28-jähriger Mann nach Streit lebensgefährlich verletzt

Am Samstagabend wurde ein 28-jähriger Mann aus Fellbach bei einem Streit schwer verletzt. Er musste noch an dem Abend in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Sein Gesundheitszustand hat sich seitdem stabilisiert. Die Tat selbst soll sich am Samstag gegen 19 Uhr in der von den beiden mutmaßlichen Kontrahenten gemeinsam bewohnten Wohnung in Fellbach ereignet haben. Dort soll es zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der 28-jährige Tatverdächtige sein gleichaltriges Opfer schwer verletzt haben soll. Danach soll der Tatverdächtige die Wohnung verlassen und sich etwas später der Polizei gestellt haben. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, der bei einer tags darauf durchgeführten richterlichen Vorführung erlassen wurde. Der irakische Staatsbürger befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Vorfall, insbesondere auch zum Tatmotiv, dauern an. (pol/fm)