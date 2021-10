Walddorfhäslach: Radfahrer an Unfallfolgen gestorben

In der Nacht zum Freitag ist ein Radfahrer an den schweren Verletzungen gestorben, die er sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Ortsteil Walddorf zugezogen hatte. Eine 49-Jährige war gegen 18 Uhr mit einem Daimler Vito Tourer rückwärts aus einer Grundstückszufahrt auf die Fichtenstraße eingefahren. Hierbei war ihre Sicht durch einen am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten Wohnwagen eingeschränkt.

Auf der Fahrbahn stieß sie mit ihrem Transporter mit einem 76 Jahre alten Radfahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann nach rechts abgewiesen und der Senior stürzte von seinem Herrenrad.

Beim Aufprall auf den Bordstein zog er sich schwerste Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 76-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, in der er den schweren Verletzungen erlag. (ms)