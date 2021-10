Bietigheim-Bissingen: Auseinandersetzung am Bahnhof Ludwigsburg

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 66-Jährigen und einer dreiköpfigen Personengruppe kam es am Donnerstag gegen 11:50 Uhr am Bietigheim-Bissinger Bahnhof. Zeugen gaben an, sie hätten beobachten können, dass sich der Streit entwickelte nachdem der 66-Jährige nach einem Feuerzeug gefragt habe.

Die Gruppe habe aus zwei Frauen und einem Mann bestanden.

Der 66-Jährige habe dann die Frauen der Gruppe beleidigt und anschließend versucht einer der Damen unsittlich zu berühren. Um das zu verhindern, habe der Mann aus der Gruppe den 66-Jährigen weggestoßen, wodurch beide zu Fall gekommen seien. Der 66-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. In der Folge wäre es zu einem Gerangel zwischen den Männern gekommen. Die zwei Frauen und der Mann hätten schließlich den Bahnhof per S-Bahn verlassen.

Um den Sachverhalt polizeilich aufzunehmen, kamen mehrere Polizeistreifen vor Ort. Der alkoholisierte 66-Jährige verhielt sich dabei zunehmend aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Er wurde daraufhin in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen gebracht, wo er bis zum Abend bleiben musste. Der 66-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen eines versuchten Sexualdelikts, Körperverletzung und Beleidigung rechnen. Die zwei Frauen und der Mann werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden. (pol/fm)