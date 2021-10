Bopfingen: Frontalzusammenstoß mit tödlich verletzter Person

Am Freitagmorgen kurz nach 4:00 Uhr kam es zu einem tödlichen Unfall in der Lauchheimer Straße. Eine VW Golf-Fahrerin war mit ihrem PJW auf der B29 aus Richtung Aalen kommend in Fahrtrichtung Bopfingen unterwegs.

Zwischen der Abzweigung nach Röttingen und Aufhausen kam sie mit ihrem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Ford KA eines 57-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitt die Golf-Fahrerin tödliche Verletzungen.

Der 57-Jährige wurde ebenfalls verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch die Feuerwehren aus Bopfingen und Lauchheim waren vor Ort mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz. Die beiden PKWs waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro. Aktuell (Stand. 6:45 Uhr) ist die B29 an der Unfallstelle komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.