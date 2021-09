Stuttgart: Hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen

Eine Unbekannte hat am Donnerstagabend einen 71 Jahre alten Passanten in der Liststraße beraubt. Die Täterin sprach den Senior gegen 17.20 Uhr an und soll plötzlich nach dem Handgelenk des Mannes gegriffen haben. Sie riss an der Armbanduhr, die einen Wert von mehreren Tausend Euro haben soll und flüchtete anschließend mit ihrer Beute die Liststraße entlang in Richtung Marienplatz.

Die unbekannte Täterin soll 20 bis 30 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie hatte eine stämmige bis kräftige Figur, ein südeuropäisches Erscheinungsbild und kurze, dunkle Haare, die zusammengebunden waren.

Sie trug ein dunkles T-Shirt und eine lange Jeans. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden. (pol/lm)