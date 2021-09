Magstadt: Unfall mit Fahrerflucht

Drei leicht verletzte Personen und einen Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro forderte eine Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 23.00 Uhr auf der Landesstraße 1189 im Bereich Magstadt ereignete.

Eine 25 Jahre alte Smart-Fahrerin war auf der L 1189 aus Richtung Sindelfingen kommend unterwegs und musste am Kreisverkehr mit der Leonberger Straße und der L 1188 aufgrund einer Baustellenampel, die rot war, anhalten. Ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer, der sich hinter ihr befand, stoppte ebenfalls.

Vermutlich aufgrund Alkohol- oder Drogeneinwirkung übersah ein 44 Jahre alter Hyundai-Lenker die beiden stehenden Fahrzeuge, fuhr auf und schob sie ineinander.

Nachdem der 44-Jährige kurz mit einer Zeugin gesprochen hatte, setzte er sich wieder in seinen PKW und ergriff über die Leonberger Straße, die derzeit wegen einer Baustelle gesperrt ist, die Flucht. Beide Kennzeichen des Hyundai blieben am Unfallort zurück. Das Polizeirevier Sindelfingen führte umgehend Fahndungsmaßnahmen durch und konnte den PKW in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen am Fahrbahnrand stehend feststellen.

Der 44-Jährige lag in der Nähe am Boden. Eine Passantin hatte ihn entdeckt und bereits einen Rettungswagen gerufen. Gegen die Rettungssanitäter und eine eingesetzte Notärztin leistete der 44-Jährige Widerstand und bedrohte diese, als er behandelt werden sollte.

Letztlich konnte er mit Unterstützung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der 44-Jährige, wie auch die 25 Jahre alte Frau und der 30-Jährige hatten durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten.

Die Frau und auch der Peugeot-Fahrer wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die L 1189 war während der Unfallaufnahme bis gegen 01.30 Uhr gesperrt. Der Smart und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pol/mw)