Aalen: Mann im Ausnahmezustand

Ein 39-jähriger Mann befand sich offensichtlich am Sonntagabend in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach dem er gegen 21.40 Uhr in der Gartenstraße gegen die Glasscheiben einer dortigen Drogerie geschlagen hatte, wurde die Polizei hinzugerufen.

Der Mann konnte etwas später von den Beamten bei einem Baumarkt angetroffen werde. Umgehend wurde ein am Ort des Geschehens eingetroffener Beamter von dem 39-Jährigen angegriffen.

Der Angreifer musste dann von der Polizei fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde später einer Fachklinik zugeführt. Zwei Beamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. (pol/mp)