Leonberg: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr war es in einem Mehrparteienhaus in der Rutesheimer Straße in Leonberg zu einem Brand in einer Wohnung im 3. OG gekommen.

Eine brennende Kerze hatte eine Decke entzündet, die auf dem Wohnzimmertisch lag. In der Folge hat der Brand auf einen Teil der Wohnung übergegriffen. Eine weitere Brandausbreitung konnte durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden, allerdings entstand in der Wohnung starke Rauchentwicklung.

Zwei Anwohner wurden durch den Brand leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Ein eingesetzter Feuerwehrmann kam aufgrund einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in das Krankenhaus Leonberg. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, die Wohnung war nicht mehr bewohnbar.

Eine Evakuierung des Mehrparteienhauses war nicht erforderlich. Die Feuerwehr Leonberg war mit 35 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. Ein Notarztwagen und der Rettungsdienst sowie zwei Streifen des Polizeireviers Leonberg waren ebenso im Einsatz. (pol/tw)