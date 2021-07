Stuttgart-Zuffenhausen- Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Straße Roter Stich hat eine 26 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Donnerstag (08.07.2021) schwere Verletzungen erlitten.

Die 26-Jährige war gegen 16.45 Uhr in der Straße Roter Stich in Richtung Schozacher Straße unterwegs, als eine 52 Jahre alte Mercedes-Fahrerin auf Höhe der Hausnummer 6 vom Fahrbahnrand anfuhr. Offenbar kam es dabei zu einem Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Radfahrerin zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der 26-Jährigen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen des Fahrzeug- und Busverkehrs.