Winnenden: 18-jähriger bei Bahnunfall getötet

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es am Winnender Bahnhof zu einem tragischen Unglück. Ein 18 Jahre alter Mann hielt sich zunächst an Gleis 1 des Bahnhofs auf und wollte gegen 4:50 Uhr das Gleisbett in Richtung Gleis 2 queren.

Hierbei stolperte er und wurde von der in diesem Moment einfahrenden S-Bahn erfasst.

Er starb noch an der Unglücksstelle. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol/lm)