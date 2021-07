Schorndorf: Frau aus Rems gerettet

Eine 52 Jahre alte Frau ging am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr mit ihrem Hund in der Schlachthausstraße entlang der Rems spazieren. Hierbei rutschte die Frau auf dem glitschigen Weg aus und stürzte in die Rems. Die Frau konnte sich noch an Sträuchern festhalten um nicht von der Strömung mitgerissen zu werden.

Passanten hörten letztlich die Hilfeschreie der Frau, ein 68-jähriger Passant griff beherzt ein und half der Frau letztlich aus dem Fluss. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert, blieb aber nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. (pol/km)