Heiraten während der Corona Pandemie – Alternative Trends

Die Corona Pandemie hat den gesamten Alltag auf den Kopf gestellt. Selbstverständlichkeiten sind aus dem Alltag entglitten, sodass es Kreativität bedarf, um Pläne, die vor Corona geplant wurden, in die Tat umzusetzen. Viele Paare stehen vor einer großen Herausforderung, wenn es um die geplante Hochzeit geht. Es soll der schönste Tag im Leben eines Paares werden. In Zeiten der Corona Pandemie, in der nichts sicher ist, erweist sich die Hochzeit als eine wahre Herausforderung. Doch es gibt Mittel und Wege, um trotz der einschränkenden Maßnahmen, die Hochzeit auf andere Weise zu feiern. Es folgen einige Tipps, die alternative Wege aufzeigen, damit die Hochzeitsfeier in Stuttgart zum Erfolg wird, ungeachtet der Corona Pandemie und den Regelungen.

Neue Trends und Alternativen zur klassischen Hochzeit im Überblick

Paare können auch in dieser schweren Zeit aufatmen, denn es finden sich alternative Trends für die Hochzeit, sodass dem gemeinsamen Glück nichts mehr im Weg steht. Das Versprechen, welches mit dem Verlobungsring besiegelt wurde, kann doch noch eingelöst werden. Die Hochzeitsfeier muss trotz der restriktiven Erlasse nicht ausfallen.

Es gilt selbstverständlich, unabhängig von den aufgeführten Tipps, stets sich vor Ort zu erkunden in Bezug auf die aktuelle Gesetzeslage. Denn die Richtlinien können sich regional unterscheiden bis hin gänzlich ändern. Eine aktuelle Übersicht für den Raum Stuttgart finden Sie hier.

Eine Verlobungsfeier kann zum Beispiel trotz Corona stattfinden, wenn auch nicht in dem Umfang, wie es vor Corona möglich gewesen wäre. Sie kann als private Feier vorgenommen werden unter Einbeziehung von Freunden und Verwandten. Glänzt der Verlobungsring mit Diamanten, ist das Staunen der Gäste sicher besonders groß. Sicherlich handelt es sich nicht um eine Hochzeit, doch diese kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Damit die Romantik dennoch nicht zu kurz kommt, können sich die Verlobte ihre Gelübde vorlesen und sich symbolisch ein „Ja“ im Voraus geben.

Eine weitere Alternative ist das Aufsuchen von lokalen Restaurants in Stuttgart, die ebenfalls unter den Folgen der Corona Pandemie zu leiden haben. Im Restaurant kann ein exklusives Candle-Light-Dinner organisiert werden. Die Sorgen werden vergessen werden und es wird ein unvergesslicher Moment in Zweisamkeit. Schöne Fotos sollten dabei nicht fehlen als Erinnerung, weshalb die Kamera nicht fehlen darf.

Empfehlenswert sind Sofortbildkameras, womit die besonderen Erinnerungsfotos direkt ausgedruckt werden. Es ist sicherlich nicht die große Hochzeitsfeier, wie sie in Planung war, aber es wird trotzdem zu einem kleinen Highlight, bevor es zu einem späteren Zeitpunkt zur großen Hochzeit übergehen kann.

Brautpaare, denen das nicht genug ist und die trotz der Maßnahmen sich das Jawort geben möchten, können es mit dem Elopement Wedding versuchen. Das Wort Elopement kommt aus dem englischen Sprachraum und steht für Durchbrennen oder Flucht.

Bei einer Elopement Hochzeit steht die Zweisamkeit im Fokus und nicht die große Feier mit Menschentrubel. Auch diese Variante hat ihren Charme und die Gänsehaut wird sicherlich nicht fehlen, wenn man sich zu zweit am See oder auf dem Land das Jawort gibt. Der eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Man kann in der Wüste, am See oder auf einem Hochhaus heiraten. Brautpaare müssen zudem nicht auf Gäste verzichten und können nur die engsten Freunde und Verwandte einladen, sofern geltende Corona Verordnung nicht verletzt werden.