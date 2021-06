Frankreich – so vielseitig wie Champagner

Bei Frankreich denkt man automatisch an Paris und die Cote d´Azur. Romantik trifft Luxus.

Frankreich bietet aber sehr viel mehr und ist ein wunderschönes Urlaubsland mit langen Sandstränden, vielfältiger Kultur, einer langen Geschichte und einer großen Auswahl an gutem Essen.



Eine der nördlichsten Regionen Frankreichs ist Haut Normandie. Wikinger wurden hier vor rund tausend Jahren sesshaft, durchmischten sich mit der einheimischen Bevölkerung und daraus entstand das Geschlecht der Nordmannen. Es wurde ein Herzogtum und ein Herzog legte sich im Jahre 1066 mit den Engländern an. Er eroberte England. Bekannt ist die Region vor allem durch die drei Cs: Cidre, Calvados und Camembert, der 1791 von einer Bäuerin erfunden wurde.

Speziell im Frühjahr lohnt sich ein Besuch. Aufgrund des milden Klimas finden sich in der Region eine Vielzahl an Apfelbäumen, die im Frühjahr alle in Blüte stehen. In der Stadt Rouen brannte einst der Scheiterhaufen von Jeanne d´Arc, während in der Stadt Caen der Kampf der Alliierten am D-Day tobte. Alabasterfarbene Klippen und lange Buchten an der Blumenküste runden einen wunderschönen Urlaub in dieser Region ab. Das Highlight ist der von Monet gepflanzte Garten in Giverny, der wie ein von ihm gemaltes Bild anmutet.



Die Champagne bietet mehr als nur Champagner. Mit ihren beiden unterschiedlichen Landschaften und Wanderwegen, die sich auf 5000 Kilometern erstrecken und der Stadt Reims ist die Region einen Besuch wert. In Reims waren schon die Römer – ihre Hinterlassenschaften finden sich noch heute im Triumphbogen Porte Mars. Die gewaltige Burganlage von Sedan erinnert an die einstige Stellung der Stadt im Mittelalter, die durch gewaltige Kirchenbauten untermauert wird. Straßencafes und Prachtboulevards runden das Angebot dieser Stadt ab. Vergangenes trifft auf Moderne.



Das, was Cornwall für die Engländer ist, ist die Bretagne für die Franzosen. Am äußersten Spitz Frankreichs reihen sich kleine, ursprüngliche Fischerdörfer aneinander geprägt durch einmaligen, rauen Charme und verwinkelten romantische Gassen. Nirgends werden Sie frischeren Fisch bekommen als hier.



Die Region Languedoc bietet mondäne Badestrände mit wunderschönen Panoramaaussichten. Die gewaltige Burg Carcassone und die Stadt Aigues-Mortes, auch als Festungsstadt bezeichnet, bieten ein kulturelles Programm und eine Reise in die Vergangenheit. Tiefe Schluchten und Gebirgszüge im Inneren stehen im krassen Gegensatz zu den lebhaften Badestränden. Schon die Römer waren von dieser Landschaft begeistert und erbauten hier Städte. Unter dem römischen Aquädukt Pont du Gard kann heute noch gebadet werden.



Ob Ferienwohnungen oder Camping in Frankreich, beides bietet die Möglichkeit diese einzigartigen Landschaften Frankreichs zu besuchen. Campingplätze finden sich an verschiedensten Orten. Egal ob es ein Badeurlaub sein soll oder Sie lieber an einem Fluss Kanu fahren – alle Campingplätze sind auf unterschiedliche Bedürfnisse angepasst. Eine kostenlose Stornierung bis einen Tag vor Reisebeginn oder eine Änderung der Buchung bis einen Tag vor Anreise bieten in diesen momentan turbulenten Zeiten eine gewisse Sicherheit. Glampingzelte, luxuriöse Mobilhomes und Lodges stehen genauso zu Verfügung, wie zahlreiche Restaurants, Pools und Unterhaltungsprogramme. Das alles verspricht einen entspannenden Urlaub, um die einzigartige Kultur genießen zu können.



Fazit: Die einzige Möglichkeit, möglichst viel von diesem wunderbaren Land mit seinen Eigenheiten kennenzulernen, ist ein Campingurlaub. Camping muss nicht immer einfach und bescheiden sein. Auch hier kann man ein bisschen Luxus durchaus vertragen.