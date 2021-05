Frankenhardt: Mehrere Kilogramm Amphetamin sichergestellt

Auf Grund des Verdachts, dass ein 24-Jähriger und ein 23-Jähriger aus Frankenhardt gemeinsam mit größeren Mengen Betäubungsmitteln handeln, wurden umfangreiche Ermittlungen durch die Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim durchgeführt. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens konkretisierte sich der Verdacht, weshalb das Amtsgericht Ellwangen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen die Durchsuchung der Wohnungen sowie einer gemeinsamen Werkstatt der beiden Beschuldigten anordnete.

Die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse wurden am Montag, den 10.05.2021, durch Beamte des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall und der Polizeihundeführerstaffel vollstreckt. Es konnten etwa 11 Kilogramm Amphetamin, etwa 300 Gramm MDMA, kleinere Mengen weiterer Betäubungsmittel sowie eine vierstellige Summe Bargeld sichergestellt werden.

Die beiden Beschuldigten wurden festgenommen und am darauffolgenden Tag der Haftrichterin des Amtsgerichts Crailsheim vorgeführt. Diese erließ gegen beide Beschuldigte Haftbefehl und setzte diese in Vollzug, woraufhin der 23-Jährige und der 24-Jährige in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht wurden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim dauern an. (pol/fm)