Corona-Lockdown in Stuttgart – Wie motiviere ich meine Mitarbeiter?

Mit den richtigen Teamevents die Mitarbeiter binden

Teamevents können maßgeblich dazu beitragen, die Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Gerade in Zeiten, in denen häufiger Jobwechsel vorgenommen werden, ist dies für den Erfolg des Unternehmens essenziell. Eine Möglichkeit für Mitarbeiterbindung sind Teamevents.

Sie haben ein Unternehmen in Stuttgart? Dann buchen Sie doch einen Betriebsausflug in Stuttgart. Von Geocaching, iPad Rallye und Escape Games ist alles dabei. Weshalb Teamevents im Detail so bedeutend für das Unternehmen sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Gründe, warum Teamevents so wichtig sind für das Unternehmen

Teamevents haben den entscheidenden Vorteil, dass sie den Zusammenhalt innerhalb und zwischen den Teams, aber auch zwischen Mitarbeitern und Unternehmen verstärken. Durch diese Veranstaltungen steigt außerdem die Zufriedenheit, was wiederum zu leistungsfähigeren und produktiven Mitarbeitern führt.

Viele Teamleiter vernachlässigen es, ihre Teams richtig zu betreuen, sodass sie besser zusammenarbeiten und eine bessere Leistung erzielt werden kann. Es ist wichtig, dass jedes Teammitglied die Bedeutung seines Beitrages zum Gesamtergebnis versteht und Verantwortung dafür übernimmt. Genau das sind Soft Skills, die das Team, während eines der Teamevents lernen kann.

Außerdem sehen die Mitarbeiter den Betriebsausflug oder das Teamevent wie eine Belohnung an. Die Zufriedenheit wird genau wie die Soft Skills, der Zusammenhalt und die Kommunikation gesteigert. Dadurch sind die Mitarbeiter auch eher bereit, mehr und besser zu arbeiten.

Die Vorteile im Überblick

Das, was während der Teamevents erlebt wird, ist nicht nur eine positive Erfahrung auf persönlicher Ebene, sondern wird auch noch im Nachhinein bei Kaffeepausen erzählt. Die Teammitglieder können sich bei den Events persönlich weiter entwickeln und verbinden das dann mit der Arbeit und dem Unternehmen.

Außerdem wirkt sich die gesteigerte Zufriedenheit der Mitarbeiter auch auf die Kunden aus. Die Kunden können sehen, dass die Mitarbeiter überzeugt von der Marke und stolz sind, bei dem Unternehmen arbeiten zu können.

Weiterhin binden solche Teamaktionen den Mitarbeiter auch mehr an das Unternehmen. Dies ist besonders wichtig, da immer mehr Job- und Stellenwechsel vorgenommen werden, was Kosten für das Unternehmen bedeutet. Durch die Betriebsausflüge und Events können Mitarbeiter sich besser mit dem Unternehmen identifizieren, sind zufriedener und bleiben so auch eher im Unternehmen.

Zuletzt werden die Mitarbeiter nach dem Ausflug auch mehr miteinander reden, da sie über das Erlebte sprechen. Das steigert auch allgemein die Kommunikation im Team, denn bei den Events kommen sie ins Gespräch. Unternehmenskommunikation ist ebenfalls ein Bereich, der viel zu häufig vernachlässigt oder unterschätzt wird. Eine erfolgreiche Kommunikation sorgt nicht nur für einen reibungslosen Ablauf der betriebsinternen Prozesse, sondern kann dem Unternehmen auch langfristig ein stabiles Wachstum ermöglichen. Nur durch eine funktionierende Unternehmenskommunikation ist es Unternehmen möglich, spontan eintretende Notfälle anzugehen und in den Griff zu bekommen.

Beispiele für Events und Betriebsausflüge

Unternehmen finden ein großes Angebot an Teamevents und Betriebsausflügen wie z.B. :