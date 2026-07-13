Die neusten Filmtipps für Sommerabende

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Der Stuttgart Journal Filmkritiker hat für wilde und heiße Sommertage 2 eher ruhigere Filmperlen herausgesucht. Zum „Runterkommen“ dann abends.

Von Alexander Kappen

„Ein Freund von mir“: ein amüsanter Film, den man schwer in eine Kategorie einordnen kann. Er hat etwas von einer Komödie und aber auch von einem Drama. Aus dem Jahr 2006. Mit Daniel Brühl und Jürgen Vogel in den Hauptrollen.

Die beiden Hauptdarsteller haben beeindruckende Filmkarrieren hingelegt. Brühl sogar in den USA einige Filme gemacht.

Daniel Brühl spielt den schüchternen introvertierten Supermathematiker der bei einer Versicherung arbeitet.

Er muss im Laufe eines Projekts Autos überführen, weil man die Branche versichern will. Er trifft dabei auf den Lebemann (Jürgen Vogel), der ihm den Spaß am Leben zeigt: Flugzeuge, Frauen, schnelle Autos. Lustige Szene als bei beide nackt Porsche fahren und dabei lauthals schreien!

Super amüsant und trotzdem ernsthaft gehalten. Angenehm! Aber Daniel verknallt sich in Jürgens Freundin und ihre Freundschaft steht dadurch auf der Kippe!

Ein Freund von mir (Trailer)

„Gutland“: Krimi-Drama von 2018. Frederick Lau spielt den Bankräuber der in Belgien untertaucht. Er heuert als Landwirtschaftlicher Helfer auf einem Bauernhof an. Dort gerät er mit einigen Frauen ins Bett und bringt sich so in Schwierigkeiten. Seine Bankräuber Kollegen tauchen zudem auf und wollen ihren Anteil. Früher als vereinbart! Cooles Drama mit dem bekannte Frederick Lau (4 Blockz, Victoria) …

Superfett!

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