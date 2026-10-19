Unfall im Landkreis Ludwigsburg: Was Autofahrer nach einem Schaden jetzt wissen sollten

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Ludwigsburg. Zwei schwere Zusammenstöße innerhalb von drei Tagen haben Anfang Oktober gezeigt, wie schnell auf den Straßen im Landkreis Ludwigsburg hohe Schäden entstehen. Auf der L1126 bei Steinheim an der Murr und an der Autobahnauffahrt in Ludwigsburg wurden insgesamt sechs Menschen verletzt, eine Frau davon schwer.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 40.000 und rund 45.000 Euro, alle vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fälle reihen sich in eine Entwicklung ein, die das Polizeipräsidium Ludwigsburg bereits in seiner Jahresbilanz beschrieben hat. Die Zahl der Unfälle im Kreis ist erneut leicht gestiegen, die der Verkehrstoten deutlich. Für die Betroffenen beginnt nach dem ersten Schreck die Schadenregulierung, und dabei entscheiden die ersten Tage über vieles.

Zwei Unfälle binnen drei Tagen

Am Samstag, 3. Oktober, fuhr eine 76-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 13 Uhr auf der L1126 von Erdmannhausen in Richtung Steinheim. Kurz nach einem Kreisverkehr geriet sie nach Angaben der Polizei aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Volvo eines 30-Jährigen zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt, der Mann leicht. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme voll gesperrt, die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen.

Zwei Tage später, am Montagabend gegen 22.45 Uhr, wollte ein 54-jähriger VW-Fahrer von der Schwieberdinger Straße nach links auf die A81 in Richtung Heilbronn abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich eine rote Ampel. Ein entgegenkommender 62-jähriger Seat-Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Beide Fahrer und zwei Mitfahrende wurden leicht verletzt, ein 23-jähriger Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden.

Zusammenstöße im Gegenverkehr gehören auf den Kreis- und Landesstraßen der Region zu den folgenschwersten Unfällen. Im Sommer 2025 kam bei einem tödlichen Frontalzusammenstoß bei Vaihingen an der Enz ein 20-jähriger Autofahrer ums Leben.

Die ersten Minuten an der Unfallstelle

Was unmittelbar nach dem Aufprall geschieht, prägt später die gesamte Regulierung. Polizei und Versicherer stützen sich auf Spuren, Aussagen und Fotos, die oft nur in diesem kurzen Zeitfenster zu sichern sind. Als Grundregeln gelten:

Warnblinker einschalten, Warnweste anziehen und das Warndreieck in ausreichendem Abstand aufstellen.

Bei Verletzten sofort den Notruf 112 wählen und Erste Hilfe leisten.

Die Polizei hinzuziehen, sobald Menschen verletzt sind, die Schuldfrage strittig ist oder ein Beteiligter sich entfernen will.

Namen, Anschrift, Kennzeichen und Versicherung der Gegenseite notieren, ebenso die Kontaktdaten von Zeugen.

Fahrzeugpositionen, Schäden und Umgebung fotografieren, bevor die Autos bewegt werden.

Ein spontanes Schuldeingeständnis vor Ort hilft niemandem. Die rechtliche Bewertung übernehmen Polizei und Versicherungen anhand der gesicherten Fakten.

Unabhängiges Gutachten bei unverschuldetem Unfall

Nach der Unfallmeldung bei der gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherung folgt die Frage, wer den Schaden am eigenen Auto bewertet. Hat die Gegenseite den Unfall eindeutig und vollständig verursacht, dürfen Geschädigte grundsätzlich selbst einen unabhängigen Kfz-Sachverständigen beauftragen. Die notwendigen Kosten für das Gutachten zählen in diesem Fall in der Regel zum ersatzfähigen Haftpflichtschaden. Ist die Schuldfrage offen oder teilen sich beide Seiten die Verantwortung, empfiehlt sich vor dem Auftrag eine Klärung, weil die Kosten dann nicht ohne Weiteres in voller Höhe erstattet werden.

Für Geschädigte im Kreis kommt ein Kfz-Gutachter in Ludwigsburg infrage, der mobil zum aktuellen Standort des Unfallwagens fährt, etwa in die Werkstatt, auf den Hof eines Abschleppdienstes oder vor die eigene Haustür. Ist ein Auto nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, erspart das eine weitere Überführung.

Das Büro Serafini Kfz-Gutachten aus Weinstadt arbeitet nach diesem Prinzip. Der Kfz-Technikermeister, der das Büro führt, besichtigt das Fahrzeug selbst und erstellt anschließend auch die Ausarbeitung, sodass Befund und Kalkulation aus einer Hand stammen. Ein Schadengutachten führt Fahrzeugbefund, Fotos, den erforderlichen Reparaturweg und die Kalkulation zusammen und dient der Versicherung als Grundlage für die Zahlung. Ob ein vollständiges Schadengutachten nötig ist oder bei einem klar begrenzten Schaden ein Kostenvoranschlag genügt, entscheidet sich erst nach der Besichtigung. Dass ein Auto noch fährt, sagt dabei wenig über den tatsächlichen Schadenumfang aus. Für den Termin sollten folgende Angaben bereitliegen:

die aktuelle Adresse, an der das Fahrzeug abgestellt ist

der Fahrzeugschein

die Unfalldaten und die Versicherung der Gegenseite

eine kurze Information, ob der Wagen noch bewegt werden kann

Was die Jahresbilanz für den Kreis zeigt

Wie häufig Autofahrer im Landkreis in diese Lage geraten, belegt der Sicherheitsbericht des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zur Verkehrsunfallbilanz 2025. Demnach registrierte die Polizei im Kreis Ludwigsburg im vergangenen Jahr 15.973 Verkehrsunfälle, nach 15.880 im Jahr 2024. Unabhängig davon zählte das Präsidium auf den von ihm betreuten Autobahnabschnitten 3.691 Unfälle.

Den weitaus größten Teil machen Blechschäden aus. Bei 1.427 der knapp 16.000 Unfälle im Kreis gab es Verletzte, das sind 21 mehr als im Vorjahr. Für alle übrigen Beteiligten ging es also allein um die Regulierung von Sachschäden an Fahrzeugen, Zäunen oder Verkehrseinrichtungen.

Die Unfallfolgen entwickelten sich unterschiedlich. Die Zahl der Leichtverletzten stieg von 1.485 auf 1.584, die der Schwerverletzten sank von 228 auf 166. Gleichzeitig verloren 20 Menschen im Kreis Ludwigsburg ihr Leben, nach 14 im Vorjahr. Das ist der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre. Im gesamten Präsidiumsbereich, zu dem auch der Landkreis Böblingen gehört, zählte die Polizei 31 Verkehrstote.

Wenn der Unfallgegner flüchtet

Schwieriger wird die Regulierung, wenn der Verursacher die Unfallstelle verlässt. Dann fehlt zunächst die Versicherung, an die sich Geschädigte wenden können. Umso wichtiger sind eine sofortige Anzeige, Fotos und jeder Hinweis auf das flüchtige Fahrzeug, vom Teilkennzeichen bis zur Farbe. Laut der Bilanz des Polizeipräsidiums entfernte sich 2025 im Präsidiumsbereich bei 6.821 Unfällen ein Beteiligter unerlaubt, das war gut jeder fünfte registrierte Unfall. Ermittelt wurden die Verursacher in 39,3 Prozent der Fälle.

Wie die Ermittler in solchen Fällen vorgehen, zeigte unter anderem eine Zeugensuche nach einer geflüchteten Autofahrerin in Ludwigsburg, die in der Wilhelmstraße einen 17-jährigen Fußgänger angefahren hatte. Wer an einem Unfall beteiligt ist, muss am Unfallort eine angemessene Zeit warten und, wenn niemand erscheint, unverzüglich die Polizei verständigen. Das gilt auch für den bloßen Rempler auf dem Parkplatz.

Herbst erhöht das Risiko

In den kommenden Wochen verschärfen sich die Bedingungen auf den Straßen zwischen Ludwigsburg, Kornwestheim und Vaihingen an der Enz. Mit der Zeitumstellung am 25. Oktober fällt der Berufsverkehr am Abend in die Dunkelheit, nasses Laub verlängert die Bremswege, Morgennebel schränkt die Sicht ein. Wer trotz aller Vorsicht in einen Unfall verwickelt wird, sichert mit einer sauberen Dokumentation und einer unabhängigen Schadenbewertung seine Ansprüche gegenüber der Versicherung.