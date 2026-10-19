Gastrocheck: Lokal „Treffpunkt am See“ am Max Eyth See

Hier sitzt man gemütlich mit See-Blick nahe des schönsten Stuttgarter Sees.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Münster. Flädlesuppe lecker gewürzt in kleiner Portion, griechischer Salat mit Ziegenkäse, Gurken, Tomaten und Zwiebeln. Tag 1 der Ernährungsumstellung des Reporters, der hofft dass er es lange durchhält.

Alle zehn Tische waren besetzt bei leichtem Nieselregen. Vorher dreht der Reporter noch eine Runde um den See und genoss so dann das Essen umso mehr. Auch der Kaffee schmeckt gut.

Das Ambiente ist sehr einfach gehalten mit Tischen und Stühlen, die ein bisschen Schulklassenräume erinnern – eben sehr einfach.

Die beiden griechischen Wirte geben sich viel Mühe. Durch ihr Herumgerenne in dem – zugegeben schmalen Lokalraum – bringen sie aber Unruhe rein und eine kulinarische Wohlfühlatmo kann sich so wirklich nicht einstellen!

Man muss wohl mit der Einstellung „Hauptsache See-Nähe“ an die Sache rangehen. Denn alle Cafés am Max-Eyth See sind eher spartanisch gehalten.

Essen: 5 Sterne

Ambiente: 3 Sterne

Service: 4 Sterne

Treffpunkt am See | Max-Eyth-See