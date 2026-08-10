Ungeklärter Nachlass: Diese Schritte sind sofort notwendig

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Ein Sterbefall trifft die Angehörigen häufig völlig unvorbereitet, und besonders dramatisch wird die Situation immer dann, wenn niemand mit Sicherheit sagen kann, wer eigentlich erben soll. Aktuelle Zahlen aus Baden-Württemberg belegen eindrücklich, wie viel Vermögen jedes Jahr den Besitzer wechselt und wie häufig dabei Unklarheiten entstehen, weil die rechtmäßigen Erben zunächst nicht bekannt sind. Was geschieht eigentlich in den ersten Stunden mit einem Nachlass, dessen Erben bislang nicht bekannt sind?

Die Antwort ist unbequem: Das Vermögen ruht nicht einfach still vor sich hin, sondern verliert an Wert, sobald niemand sich kümmert. Verderbliche Güter, laufende Verträge, offene Mieten und unbezahlte Rechnungen laufen weiter. An dieser Stelle setzt ein Wettlauf gegen die Zeit ein, der rasches und geordnetes Handeln erfordert.

Die ersten Sofortmaßnahmen bei ungeklärter Erbfolge

Nur den wenigsten Menschen ist tatsächlich bewusst, dass gerade die Untätigkeit bei einem noch ungeklärten Nachlass, bei dem viele Fragen offen bleiben und Entscheidungen aufgeschoben werden, sich langfristig zum größten und folgenschwersten Risiko für alle Beteiligten entwickeln kann. Wer zu lange zögert und die Verwaltung ohne Berechtigung übernimmt, kann unter Umständen selbst haftbar gemacht werden. Deshalb sollte man Ordnung schaffen, alles dokumentieren und keine eigenmächtigen Entscheidungen über Vermögenswerte treffen.

Werte sichern und Vermögen dokumentieren

Als erster Schritt steht die Bestandsaufnahme an, bei der alles Wichtige erfasst und zusammengetragen wird. Wohnung und Immobilien sollten gesichert, Wertgegenstände fotografiert und sämtliche auffindbaren Unterlagen sorgfältig zusammengetragen werden. Solange die Erbfolge nicht geklärt ist, sollte man auf keinen Fall etwas entfernen oder verändern. Damit später keine wichtigen Fristen versäumt werden und alle notwendigen Schritte rechtzeitig eingeleitet werden können, sind folgende Punkte bereits in den ersten Tagen nach dem Todesfall besonders dringlich:

Sterbeurkunde mehrfach beim Standesamt beantragen, da für fast jeden Schritt nötig. Wohnung sichern, Schlösser prüfen und Zugang auf Berechtigte beschränken. Laufende Verträge wie Miete, Strom und Abos mit Fristen erfassen. Bankinstitute informieren und Konten- sowie Depotbestände dokumentieren. Testament oder Erbvertrag muss/müssen gesetzlich beim Nachlassgericht abgeliefert werden.

Diese geordnete Vorgehensweise verhindert, dass Werte verschwinden oder Fristen ungenutzt verstreichen. Gerade bei größeren Vermögen zeigt sich, wie schnell aus Nachlässigkeit ein finanzieller Schaden werden kann. Dass es dabei um erhebliche Summen geht, macht die Auswertung deutlich, wonach 2023 durchschnittlich rund 420.000 Euro pro Fall verschenkt oder vererbt wurden. Bei solchen Größenordnungen ist sorgfältiges Handeln in den ersten Tagen kein Luxus, sondern Pflicht.

Fristen und Meldepflichten im Blick behalten

Neben der reinen Vermögenssicherung laufen ab dem Todeszeitpunkt zahlreiche Fristen. Die Ausschlagung einer Erbschaft ist nur innerhalb von sechs Wochen möglich – eine Frist, die schnell verstreicht, wenn zunächst Chaos herrscht. Auch steuerliche Meldepflichten gegenüber dem Finanzamt sind zu beachten. Wie relevant der fiskalische Aspekt ist, zeigt der Umstand, dass im Land über eine Milliarde Euro an Erbschaft- und Schenkungsteuer im Jahr 2024 eingenommen wurde. Wer hier Termine übersieht, riskiert Nachteile, die sich später kaum noch korrigieren lassen.

Besonders knifflig wird es, wenn mehrere Personen potenziell erbberechtigt sind. Dann entsteht eine Gemeinschaft, in der jede Entscheidung gemeinsam getragen werden muss. Welche Befugnisse und Pflichten dabei gelten, erläutern etwa die Informationen zu den Rechten innerhalb einer Erbengemeinschaft, die zeigen, wie eng die Beteiligten in ihren Handlungsspielräumen miteinander verwoben sind.

Wenn eigenes Handeln an Grenzen stößt

Einzelne Schritte gelingen selbst, doch irgendwann wird die Lage zu komplex. Genau in diesem Moment verlagert sich die Frage von der Selbsthilfe hin zur professionellen Verwaltung des ruhenden Vermögens. Ein Nachlass mit Firmenbeteiligungen, Immobilien im Ausland oder unklaren Schuldenverhältnissen überfordert Laien schnell, weil hier juristische, steuerliche und internationale Aspekte gleichzeitig greifen.

Komplexe Vermögenswerte erfordern Fachwissen

Spätestens wenn Unternehmensanteile oder Auslandsvermögen im Spiel sind, sollten Sie einen Nachlassverwalter finden, der die Sicherung und Abwicklung rechtssicher übernimmt. Eine solche Verwaltung wird häufig auch dann relevant, wenn die Erben noch gänzlich unbekannt sind und ein Nachlasspfleger vom Gericht bestellt werden muss. Dieser sorgt dafür, dass Werte erhalten bleiben, Gläubiger korrekt behandelt und die berechtigten Erben ermittelt werden. Wer verschiedene Möglichkeiten der Betreuung eines ungeklärten Nachlasses prüft, stößt in diesem Zusammenhang auch auf LINTILIA LAW.

Ein professioneller Verwalter bietet dem Verfahren wichtige Vorteile und entlastet die Beteiligten. Er kennt die Abläufe bei Gericht, kann laufende Geschäftsbetriebe fortführen und verhindert, dass Vermögenswerte durch Untätigkeit Schaden nehmen, während er zugleich alle Beteiligten über den Verfahrensstand informiert. Besonders bei grenzüberschreitenden Fällen, in denen ausländisches Erbrecht zu beachten ist, wird das Fachwissen unverzichtbar.

Haftungsrisiken vermeiden durch klare Zuständigkeiten

Wer als vermeintlicher Erbe Entscheidungen trifft, sich später aber als nicht erbberechtigt herausstellt, kann in Erklärungsnot geraten. Klare Zuständigkeiten schützen vor solchen Konstellationen. Eine gerichtlich legitimierte Verwaltung sorgt für Rechtssicherheit auf allen Seiten und nimmt den Angehörigen zugleich eine gewaltige Last ab. Die Abwicklung verläuft geordnet, statt sich in Fristen, Behörden und Gläubigern zu verlieren.

Die Bandbreite möglicher Aufgaben ist beträchtlich. Sie reicht von der Kontoverwaltung bis zur Betriebsführung mit Angestellten. In allen diesen Fällen gilt: Je früher fachkundige Betreuung beginnt, desto geringer bleibt der drohende Wertverlust.

Der richtige Umgang mit dem ruhenden Vermögen

Ein ungeklärter Nachlass löst sich nicht von selbst. Er erfordert schnelles, durchdachtes Handeln – von der ersten Bestandsaufnahme über das Wahren aller Fristen bis zur Frage, wann externe Betreuung nötig wird. Die entscheidenden Weichen für den weiteren Verlauf werden bereits in den ersten Tagen gestellt. Diejenigen, die von Anfang an strukturiert dokumentieren, die keine voreiligen Verfügungen treffen und die rechtzeitig fachliche Betreuung einbeziehen, bewahren nicht nur die vorhandenen Vermögenswerte vor Schaden, sondern schützen sich zugleich wirksam vor persönlichen Haftungsrisiken, die andernfalls schnell entstehen können. Auf diese Weise wird aus einer belastenden Ausnahmesituation ein geordneter Ablauf, an dessen Ende die berechtigten Erben ihr Erbe rechtssicher antreten können.

Häufig gestellte Fragen Wie findet man eine geeignete Person oder Kanzlei, die als Nachlassverwalter eingesetzt werden kann? Sobald die Erbenermittlung sich hinzieht oder niemand greifbar ist, benötigt man jemanden, der das Vermögen rechtssicher verwaltet und vor Wertverlust schützt. Bei LINTILIA LAW erfahren Interessierte, wie man einen Nachlassverwalter finden kann und welche Aufgaben eine solche Person konkret übernimmt. So lässt sich die Übergangsphase bis zur endgültigen Klärung der Erbfolge professionell überbrücken. Was passiert mit offenen Schulden des Verstorbenen, solange die Erben noch nicht feststehen? Laufende Verbindlichkeiten wie Kredite oder Mietrückstände bestehen unabhängig davon weiter, ob Erben bekannt sind oder nicht. Gläubiger können sich in dieser Phase direkt an das Nachlassgericht oder die zuständige Verwaltungsperson wenden, um ihre Forderungen anzumelden. Wichtig ist, dass Angehörige ohne Erbenstellung keine Zahlungen aus eigener Tasche leisten sollten, da dies rechtlich riskant ist. Kann jeder Angehörige selbst beim Nachlassgericht einen Antrag auf Sicherung des Vermögens stellen? Grundsätzlich kann jeder, der ein berechtigtes Interesse nachweist, etwa als vermeintlicher Erbe oder Gläubiger, einen entsprechenden Antrag stellen. Das Gericht prüft dann eigenständig, ob eine Sicherungsmaßnahme wie eine Pflegschaft tatsächlich erforderlich ist. Eine formlose Mitteilung reicht oft aus, um das Verfahren in Gang zu bringen. Wie lange dauert es in der Regel, bis eine ungeklärte Erbfolge endgültig geklärt ist? Die Dauer schwankt stark und hängt von der Komplexität des Falls ab. Bei einfachen Fällen mit wenigen möglichen Erben kann es wenige Monate dauern, bei internationalen Erbfällen oder unbekannten Verwandtschaftsverhältnissen ziehen sich Verfahren oft über ein bis zwei Jahre. Das Nachlassgericht ermittelt parallel weiter, während die Vermögenssicherung bereits läuft. Wer trägt die Kosten, wenn ein Nachlass zunächst gerichtlich verwaltet werden muss? Die Kosten für die vorläufige Verwaltung werden grundsätzlich aus der Erbmasse selbst bestritten, nicht von den Angehörigen. Erst wenn der Nachlass überschuldet oder mittellos ist, kann die Staatskasse einspringen. Für Angehörige entstehen also in der Regel keine direkten Kosten, solange sie nicht selbst eigenmächtig handeln.