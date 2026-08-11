Verband Region Stuttgart entwickelt Konzept für „Smarte Region“ – Digitalisierung als Wettbewerbsfaktor

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Der Verband Region Stuttgart beauftragt die Gigabit Region Stuttgart mit der Konkretisierung eines Konzepts zur intelligenten Vernetzung der Region. Ziel ist es, durch Digitalisierung die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovation am Standort zu stärken. Ein Atlas Digitalisierung schafft dafür die empirische Grundlage.

Dirk Meyer (kai)

Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung des Verbands Region Stuttgart beschloss in seiner Sitzung am 13. Mai 2026, einen weiteren Schritt zur Umsetzung einer „Smarten Region Stuttgart“ zu unternehmen. Unter der Federführung der Gigabit Region Stuttgart wird ein Konzept entwickelt, das Digitalisierung und intelligente Vernetzung in der Region Stuttgart vorantreiben soll. Digitalisierung ist dabei längst Teil der gegenwärtigen Entwicklung: Sie ist entscheidend, um Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovation zu steigern. Durch digitale Technologien können Aufgaben automatisiert, Prozesse optimiert und Maschinen sowie Menschen vernetzt werden.

Empirische Grundlage schafft Orientierung

Für den „Atlas Digitalisierung“ wurden alle 179 Kommunen der Region Stuttgart zu ihrem digitalen Entwicklungsstand befragt, um eine erste empirische Datengrundlage zu schaffen. 79 Prozent der Kommunen nahmen an der Umfrage teil. Basierend auf diesen Ergebnissen können strategische Entscheidungen und die Weiterentwicklung der Region hin zu einer „Smart Region“ vorangetrieben werden. Die zentralen Ergebnisse aus Umfragen und Fachgesprächen zeigen: Digitalisierung wird von den Kommunen als zentraler Treiber für ihre Attraktivität wahrgenommen. Es gibt eine hohe Priorität und einen hohen Digitalisierungsgrad bei grundlegenden Verwaltungsanwendungen. Gleichzeitig wird deutlich, dass interkommunale Zusammenarbeit sowie die Entwicklung gemeinsamer Lösungen notwendig sind, um Synergien besser nutzen zu können.

Strategische Vernetzung statt Insellösungen

Eine zentrale Erkenntnis lautet: Statt individueller Einzelanwendungen und Pilotprojekte ist eine übergreifende strategische Verknüpfung erforderlich. Eine koordinierte Steuerung und gezielte Unterstützung auf regionaler Ebene kann dazu beitragen, Synergien systematisch zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden. Dadurch können Kosten gesenkt, die Qualität digitaler Angebote nachhaltig verbessert und digitale Anwendungen schneller flächendeckend implementiert werden. Dies führt zu einer effizienteren Verwaltung, einer stärkeren Wirtschaft und verbesserten Bedingungen für die Menschen in der Region Stuttgart. Die „Smarte Region Stuttgart“ nutzt digitale Technologien, Vernetzung und Daten, um Städte und Gemeinden lebenswerter, effizienter, inklusiver und nachhaltiger zu gestalten. Eine Vielzahl smarter Anwendungen ist bereits in unterschiedlichen Bereichen und Ausprägungen einzelner Kommunen implementiert.

Stakeholder-Prozess zur Konkretisierung

Um das Konzept „Smarte Region Stuttgart“ zu konkretisieren, werden relevante Stakeholder eingebunden: Unternehmen, Wissenschaftsvertreter, kommunale Vertreter des Verbands Region Stuttgart, Gigabit und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. Das Ziel dieses Prozesses ist es, zentrale Handlungsfelder, Themenschwerpunkte und Ansätze herauszufiltern und zu priorisieren. Ein Maßnahmenkatalog, der unter anderem in Workshops erarbeitet wird, soll zentrale Handlungsfelder definieren und Zuständigkeiten aufzeigen. So entsteht eine koordinierte Grundlage für die systematische Umsetzung digitaler Strategien in der Region.