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4. Stuttgarter Wissenschaftsfestival: Spannendes Programm veröffentlicht

Mai 29, 2026
Jarmoluk / Pixabay / CC0

Das 4. Stuttgarter Wissenschaftsfestival findet vom 26. Juni bis zum 5. Juli an verschiedenen Orten der Stadt statt. Über 130 Veranstaltungen richten sich an alle Altersgruppen und stellen die Themen Wissenschaft, MINT-Fächer und Medizin der Zukunft in den Mittelpunkt.

Dirk Meyer (kai)

Die Landeshauptstadt Stuttgart veröffentlicht zum Kampagnenstart das vollständige Programm im digitalen Veranstaltungskalender. Zusätzlich erscheint ein Übersichtsflyer, der an der Infothek im Rathaus sowie bei vielen beteiligten Institutionen verfügbar sein wird. Das Festival wird am 26. Juni um 18 Uhr im Rathaus eröffnet, mit einer Keynote zu globalen Herausforderungen, Diskussionen zu Wissenschaft und Wirtschaft sowie Präsentationen lokaler Forschung. Bereits ab 16.30 Uhr können Besucherinnen und Besucher an Stationen Einblicke in aktuelle Forschungsthemen erhalten.

Programm-Highlights und Mitmachangebote

Ein Schwerpunkt liegt auf interaktiven Formaten, etwa bei „Science in the Bar“, wo Forschende ihre Themen in Bars präsentieren, und der Käpsele-Tour, einer Stadtführung zu Wissenschaftsorten in Stuttgart.

Weitere Höhepunkte sind der Rosenstein-Slam im Naturkundemuseum, Science Notes auf dem Marktplatz mit DJ und Biologen Dominik Eulberg sowie Themennachmittage zu Klima-Innovationen mit Präsentationen von Projekten des Stuttgarter Klima-Innovationsfonds.

Für das junge Publikum stehen zahlreiche Angebote bereit: Das Ausstellungsschiff MS experimenta legt vom 26. bis 30. Juni am Neckarufer an, die Mathematik-Ausstellung des Mathematikums Gießen ist im Rathaus zugänglich, und am 29. Juni findet ein Science Quiz für Schülerteams statt.

Der Science Day am 1. Juli bietet in Rathaus und auf dem Marktplatz vielfältige Mitmachaktionen, während die „DLR_Raumfahrt_Show“ am 2. und 3. Juli aktuelle Raumfahrtforschung präsentiert.

Hochschulen der Region laden an mehreren Tagen auf dem Marktplatz in einen Container ein, um Innovationen aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu erkunden.

Einblicke in Forschungseinrichtungen

Verschiedene Institutionen öffnen im Rahmen des Festivals ihre Türen: Am 27. Juni veranstaltet die Universität Stuttgart den Tag der Wissenschaft auf dem Campus Vaihingen mit Kindervorlesungen, Studienberatungen und Robotik-Vorführungen.

Das Fraunhofer-Institutszentrum präsentiert interaktive Einblicke in Forschung von Künstlicher Intelligenz bis Quantenwissenschaft. Am gleichen Tag zeigt der Bosch Health Campus aktuelle Entwicklungen in der Krebsforschung.

Am 3. Juli lädt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu einem Familientag mit Experimenten wie Fallturmversuchen und Raketenstarts ein. Zum Abschluss am 4. Juli veranstaltet die Universität Hohenheim einen Tag der offenen Tür mit Mitmachaktionen, darunter ein Ernährungsparcours und Lebensmittel aus dem 3D-Drucker.

Veranstalterin des Festivals ist die Landeshauptstadt Stuttgart, Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte (Wissenschaft und Hochschulen), in Kooperation mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern. Das vollständige Programm ist online abrufbar.

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