Waldschule Degerloch: Initiative gegen zu viel Handynutzung bei Jugendlichen

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Schön gelegen im Degerlocher Wald befindet sich die älteste Ganztagesschule Stuttgarts. Hier regt sich nun Widerstand gegen die Ablenkung von Schülern durch den „Smartphone-Wahnsinn“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Reporter mag Wald, er mag Natur und findet es toll wenn es Aktionen für einen Schutz der Jugend gegen schädliche Online-Technik. Gerade Schüler sollte sich auf die Schule konzentrieren und gerne auch mal einen Spaziergang in der Natur wagen.

Waldschul-Rektorin Karin Schneider möchte im nächsten Schuljahr schrittweise gegen die Handy-Ablenkung vorgehen. In Australien wurde zum Beispiel das Nutzen von sozialen Medien erst ab 16 Jahren erlaubt – vor kurzem. Und in Hamburg gibt es einen Eltern-Initiative gegen Handys bei Kindern unter 13 Jahren. Sie nennen sich daher „Smarter Start ab 14“.

Bei zwei Zukunftswerkstätten in der Waldschule wurden Ideen entwickelt, die nun in einen Leitfaden für den gesunden Umgang mit digitalen Medien münden sollen. Darin könnte zum Beispiel festgehalten werden, dass:

Handys nur noch in bestimmten Zonen auf dem Schulgelände genutzt werden

in den Fluren auch für Lehrkräfte ein Handyverbot gilt

man in der Schule über Regeln für einen Klassenchat spricht, bevor ein solcher eingeführt wird

in den höheren Klassen keine privaten Tablets genutzt werden, sondern es für alle Geräte zum Mieten gibt

Der Leitfaden soll dann in der Schule ausgelegt werden und bei Elternabenden verteilt werden.

Mutter Valerie Maile, deren Sohn jetzt in die fünfte Klasse kommt, möchte nicht, dass ihr Sohn in den Einfluss der Handy-Ablenkung gelangt. Sie spricht auf Elternabenden das Thema Handy an und versucht die anderen Eltern dazu zu bewegen, hier einzugreifen.

Warum denn nicht in die schöne Stuttgarter Natur schweifen, fragt sich das Stuttgart Journal und mal die Tierwelt mit Eichhörnchen, Specht, Rehe, Hasen und andere kennenlernen… Oder Stockbrot grillen am Lagerfeuer, Waldspielplatz nutzen, im Wald schreien und raufen oder Indianerzelte aus Holzstöcken bauen…

Start (Waldschule Degerloch)