Verband Region Stuttgart startet Konzept für „Smarte Region Stuttgart“

Silesia

Die Region Stuttgart will die Digitalisierung weiter vorantreiben und die intelligente Vernetzung von Kommunen, Wirtschaft und Verwaltung ausbauen. Unter Federführung der Gigabit Region Stuttgart wird ein Konzept entwickelt, das strategische Maßnahmen, Handlungsfelder und Zuständigkeiten für die „Smarte Region Stuttgart“ festlegt.

Dirk Meyer (kai)

Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung des Verbands Region Stuttgart hat am 13. Mai 2026 beschlossen, das Konzept für eine digitale und vernetzte Region zu konkretisieren. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovationskraft der Region zu steigern. Bereits vorhandene Smart-City-Initiativen sollen übergreifend vernetzt und systematisch in der gesamten Region umgesetzt werden. Das Konzept umfasst digitale Technologien, Vernetzung und Datennutzung, um Städte und Gemeinden lebenswerter, effizienter, inklusiver und nachhaltiger zu gestalten.

Atlas Digitalisierung als Grundlage

Für das Konzept wurde ein „Atlas Digitalisierung“ erstellt, der den aktuellen Stand der digitalen Entwicklung in allen 179 Kommunen der Region erfasst. An der Erhebung beteiligten sich 79 Prozent der Kommunen. Die Ergebnisse zeigen, dass grundlegende Verwaltungsanwendungen bereits einen hohen Digitalisierungsgrad erreicht haben und Digitalisierung als zentraler Faktor für die Attraktivität der Kommunen gilt. Gleichzeitig wird eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit gefordert, um Synergien zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden.

Der Atlas dient als empirische Grundlage für strategische Entscheidungen. Ziel ist es, digitale Angebote schneller flächendeckend einzuführen, die Qualität der Anwendungen zu verbessern und Kosten zu reduzieren. Damit sollen Verwaltung, Wirtschaft und die Bevölkerung gleichermaßen profitieren.

Weiterentwicklung des Konzeptes

Die Konkretisierung der „Smarten Region Stuttgart“ erfolgt in Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und kommunalen Vertretungen. In Workshops und Fachgesprächen sollen zentrale Handlungsfelder, Themenschwerpunkte und priorisierte Maßnahmen definiert werden. Der daraus entstehende Maßnahmenkatalog wird Zuständigkeiten klar regeln und die Umsetzung digitaler Lösungen koordinieren.

Durch das Konzept sollen Pilotprojekte und Einzelinitiativen auf eine überregionale Strategie abgestimmt werden, um die Digitalisierung effizienter und zielgerichteter voranzutreiben. Der Verband Region Stuttgart strebt damit eine stärkere Integration digitaler Prozesse in Verwaltung, Wirtschaft und öffentliche Infrastruktur an, um die Region langfristig zukunftsfähig zu gestalten.