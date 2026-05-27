BW: Wirtschaft im Ländle mit trüben Aussichten

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Stuttgart. Die Wirtschaft in Baden-Württemberg verzeichnet derzeit keine nachhaltigen Aufschwungsignale. Unternehmen blicken auf die kommenden Monate zunehmend pessimistisch, während Energiepreise und geopolitische Spannungen wieder stärker in den Fokus rücken.

Dirk Meyer (kai)

Die aktuelle Konjunkturumfrage der zwölf Industrie- und Handelskammern im Land zeigt, dass sich die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen weitgehend stabil, aber auf niedrigem Niveau bewegt. Zwischen Mitte April und Anfang Mai beteiligten sich über 3.600 Betriebe aller Größen und Branchen an der Erhebung, die insbesondere einen Rückgang der Geschäftserwartungen dokumentiert.

Geschäftslage stabil, Aussichten eingetrübt

Derzeit bewerten 28 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut, 21 Prozent als schlecht, was den Ergebnissen zu Jahresbeginn entspricht. Gleichzeitig hat sich der Ausblick für die kommenden zwölf Monate verschlechtert: Nur noch 17 Prozent rechnen mit besseren Geschäften, während 28 Prozent eine Verschlechterung erwarten. Damit ist die Skepsis gegenüber den Geschäftsaussichten deutlich gestiegen.

Zu den größten Risiken zählen weiterhin die schwache Inlandsnachfrage sowie die hohen Energiepreise, die von 39 auf 60 Prozent der Unternehmen als geschäftsrelevant eingestuft werden. Arbeitskosten, geopolitische Spannungen infolge des Nahost-Konflikts und steigende Rohstoffpreise folgen auf den weiteren Plätzen. Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und der Fachkräftemangel werden ebenfalls als relevante Belastungen betrachtet.

Investitionen und Personalentwicklung verhalten

Unternehmen planen ihre Investitionen weiterhin überwiegend für Ersatzbeschaffungen (65 Prozent) oder Digitalisierungsvorhaben (54 Prozent). Erweiterungen der Produktionskapazitäten werden nur von 19 Prozent der Betriebe verfolgt. Auf dem Arbeitsmarkt bleiben die Erwartungen gedämpft: 27 Prozent rechnen mit sinkenden Beschäftigtenzahlen, während lediglich zwölf Prozent mit einer Aufstockung rechnen.

Innerhalb der Industrie zeigt sich ein differenziertes Bild: Elektrotechnik sowie Chemie- und Pharmabranchen weisen vergleichsweise stabile Entwicklungen auf, während Maschinenbau, Metallindustrie und Fahrzeugbau mit rückläufigen Geschäftsaussichten und vorsichtigen Investitionsplänen kämpfen. Die größten Risiken innerhalb der Industrie stellen Energiepreise und geopolitische Unsicherheiten dar.

Branchenüberblick

Im Baugewerbe belasten hohe Energie-, Material- und Zinskosten insbesondere den Wohnungsbau, während schwache Inlandsnachfrage zusätzliche Risiken schafft. Im Handel wirkt sich die vorsichtige Konsumstimmung der Verbraucher negativ auf konsumabhängige Segmente wie Bekleidung, Möbel oder Spielwaren aus. Lebensmittelhandel und Apotheken bleiben stabil, der Großhandel ist durch internationale Unsicherheiten belastet.

Der Dienstleistungssektor zeigt weiterhin relative Stabilität, profitiert von Digitalisierung und Transformationsprojekten, während Werbung, technische Beratung und personenbezogene Dienstleistungen stärker unter Druck stehen. Im Verkehrssektor führen hohe Energie- und Kraftstoffpreise sowie Fachkräftemangel zu deutlichen Belastungen. Das Gastgewerbe sieht sich ebenfalls mit steigenden Kosten und einer zurückhaltenden Konsumnachfrage konfrontiert.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Entwicklung Baden-Württembergs verhalten, mit stabilen aktuellen Geschäftslagen, jedoch zunehmend eingetrübten Erwartungen und vorsichtigen Investitionsplänen.