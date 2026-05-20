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Bewohnerparkausweise: Stuttgart erhöht Gebühren ab Juli

Mai 20, 2026
Pixabay / CC0 / Arcaion

Ab dem 1. Juli 2026 erhöht die Landeshauptstadt Stuttgart die Gebühren für Bewohnerparkausweise. Ein Jahresausweis kostet künftig 55 Euro statt bisher 30,70 Euro – erstmals seit der Einführung des Parkraummanagements im Jahr 2011.

Dirk Meyer (kai)

Die Anpassung erfolgt auf Grundlage der seit 2021 bestehenden Möglichkeit der Stadt, die Gebühren eigenständig festzulegen und an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Ziel der Maßnahme ist es, den vorhandenen Parkraum effizienter zu nutzen und den Bewohnerinnen und Bewohnern bessere Chancen auf einen wohnortnahen Parkplatz zu bieten. Zugleich wird der wirtschaftliche Vorteil, den öffentliche Straßen für private Parknutzung darstellen, in die Gebühr einbezogen.

Geltungsbereich und Antragsmöglichkeiten

Die Erhöhung betrifft rund 47.000 Bewohnerinnen und Bewohner in Stuttgart. Neben dem Jahresausweis wird weiterhin ein Halbjahresausweis angeboten, der 27,50 Euro kostet.

Bewohnerparkausweise können online beantragt werden, wobei dieses Verfahren bereits von etwa 90 Prozent der Antragstellenden genutzt wird. Zusätzlich nehmen die Bürgerbüros in der Innenstadt sowie in den Stadtbezirken Bad Cannstatt, Degerloch, Untertürkheim, Vaihingen und Zuffenhausen Anträge entgegen.

Anträge, die bis einschließlich 30. Juni vollständig und korrekt eingereicht werden, werden noch zum bisherigen Gebührensatz bearbeitet. Folgeanträge können frühestens sechs Wochen vor Ablauf des aktuellen Ausweises gestellt werden.

Hintergrund und weitere Informationen

Das Parkraummanagement in Stuttgart soll den Parkdruck verringern und die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Anpassung der Gebühren orientiert sich an den wirtschaftlichen und verkehrlichen Rahmenbedingungen der Stadt.

Weitere Details zum Antragsverfahren und zum Parkraummanagement sind auf der städtischen Webseite abrufbar.

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