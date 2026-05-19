Nachttierbereich in der Wilhelma wieder geöffnet nach Sicherheitsüberprüfung

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Die Wilhelma öffnet den Nachttierbereich Terra Australis ab Montag, dem 11. Mai 2026, wieder für Besucherinnen und Besucher. In den vergangenen Tagen wurden dort umfassende Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen umgesetzt.

Dirk Meyer (kai)

Nach einer vorübergehenden Schließung zur Prüfung von Schutzvorkehrungen ist der gesamte Nachttierbereich ab dem 11. Mai wieder zugänglich. Die Wiederöffnung erfolgt nach einer gemeinsamen Bewertung der umgesetzten Maßnahmen durch die Wilhelma und die zuständigen Sicherheitsbehörden.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt

Zu den getroffenen Vorkehrungen zählt eine verbesserte Beleuchtung in den Besucherbereichen, die insbesondere die Orientierung in den dunkleren Zonen erleichtern soll. Zudem wurde die Präsenz von Mitarbeitenden vor Ort erhöht, um Besucherströme zu überwachen und schnell auf Zwischenfälle reagieren zu können. Ergänzende organisatorische Maßnahmen sollen die Sicherheit zusätzlich erhöhen.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte auf Grundlage der Empfehlungen von Sicherheitsfachleuten und in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Dabei wurden alle relevanten Bereiche auf potenzielle Risiken überprüft, um künftig vergleichbare Vorfälle zu vermeiden.

Laufende Ermittlungen

Die Polizei führt weiterhin Ermittlungen zu den zuvor aufgetretenen Vorfällen im Nachttierbereich durch. Für Medienanfragen verweist die Wilhelma auf die Pressestelle der Polizei, während Zeuginnen und Zeugen gebeten werden, sich direkt an das zuständige Polizeirevier zu wenden. Ziel ist es, den Hergang der Ereignisse vollständig aufzuklären.

Fortdauernde Zusammenarbeit mit Behörden

Die Wilhelma setzt ihre Kooperation mit den Ermittlungsbehörden fort und hält an der prioritären Ausrichtung auf die Sicherheit der Besucher fest. Die jüngsten Maßnahmen sollen gewährleisten, dass der Besuch im Nachttierbereich wieder regulär und unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen erfolgen kann.