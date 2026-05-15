Kunstmuseum Stuttgart: Neue Ausstellung „Das kalte Herz“

Das Kunstmuseum befindet sich am Schlossplatz gleich neben dem Café Treppe.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. 18.04.-20.06.26 sind die Eckdaten der Ausstellung „Das kalte Herz“ im Kunstmuseum Stuttgart.

Das Kunstmuseum Stuttgart präsentiert im Kunstgebäude am Schlossplatz eine Ausstellung, die das Märchen »Das kalte Herz« von Wilhelm Hauff (1802–1827) erstmals in den Kontext zeitgenössischer Kunst stellt.

Anhand von Werken zeitgenössischer Künstler:innen – darunter zwei Neuproduktionen, die sich explizit mit dem Text beschäftigen – präsentiert die Ausstellung eine aktualisierte Lesart der im Märchen angelegten Leitmotive Identität, Gewalt und Heilung, Affekt sowie ökologische Ausbeutung vor dem Hintergrund des aktuellen Zeitgeschehens.

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