Möglingen: Unbekannte werfen immer wieder Eier

Der Polizeiposten Asperg ermittelt derzeit gegen unbekannte Täter unter anderem wegen Sachbeschädigung, nachdem es seit der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 2025 in Möglingen immer wieder zu Eierwürfen kommt. Zunächst warfen die Unbekannten in der besagten Nacht Eier gegen eine Hauswand in der Mörikestraße.

Direkt am Abend des 5. Dezember, gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 67 Jahre alte Frau mit ihrem PKW die Ludwigsburger Straße, als ihr Unbekannte ein Ei auf die Windschutzscheibe warfen. Die Frau konnte ihr Fahrzeug glücklicherweise kontrolliert abbremsen. Am 8. Dezember stellte ein Bewohner der Wilhelmstraße fest, dass sein Balkon von Unbekannten mit Eiern beworfen worden war.

Am Montag (15.12.2025) gegen 14.00 Uhr meldete eine Bewohnerin der Teckstraße nun einen weiteren Fall. Die Unbekannten bewarfen die Eingangstür des Hauses mit Eiern. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder selbst Opfer wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 1500170 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.