So übersteht das Smartphone den Alltag unbeschadet

Rahul Himkar / unsplash

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, eine unglückliche Bewegung – und schon liegt das teure Smartphone auf dem Boden. Was folgt, ist die bangende Frage nach dem Ausmaß des Schadens.

Ein gesprungenes Display oder eine verbeulte Ecke sind nicht nur ärgerlich, sondern oft auch mit hohen Kosten für die Reparatur verbunden. Dabei lässt sich die Lebensdauer des täglichen Begleiters mit einigen Vorkehrungen und dem passenden Zubehör deutlich verlängern.

Mehr als nur Optik: Die richtige Schutzhülle finden

Die Auswahl an Handyhüllen ist riesig und unübersichtlich. Von einfachen Silikonhüllen für wenige Euro bis hin zu robusten Outdoor-Cases mit militärischer Zertifizierung ist für jeden Anspruch und Geschmack etwas dabei. Doch welche Hülle bietet den besten Schutz?

Einfache, dünne Hüllen aus Silikon oder TPU (Thermoplastisches Polyurethan) sind flexibel und fangen leichte Stöße gut ab. Sie tragen kaum auf und erhalten das ursprüngliche Design des Smartphones weitgehend. Ihr großer Vorteil liegt darin, dass sie die Griffigkeit des oft rutschigen Geräts verbessern und so Stürze von vornherein vermeiden können.

Wer mehr Schutz benötigt, sollte zu Modellen greifen, die über verstärkte Ecken verfügen. Diese sogenannten „Bumper-Cases“ absorbieren die Aufprallenergie an den empfindlichsten Stellen des Smartphones. Bei einem Sturz landet das Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einer der Ecken, weshalb dieser Schutz besonders wirksam ist.

Für maximalen Schutz gibt es mehrteilige Hüllen, die das Gerät vollständig umschließen. Diese bestehen oft aus einer harten Außenschale und einem weicheren Innenkern. Zwar machen sie das Smartphone klobiger, doch sie bewahren es auch vor schweren Stürzen aus großer Höhe. Neben dem Material ist auch die Passform ein entscheidendes Kriterium.

Eine gute Hülle sitzt fest am Gerät und ihre Kanten sollten leicht über das Display hinausragen. So liegt der Bildschirm nicht direkt auf, wenn das Telefon mit der Vorderseite nach unten abgelegt wird. Übrigens: Für mehr Individualität kann man auch eine Handyhülle selber gestalten.

Die unsichtbare Rüstung für das Display

Neben dem Gehäuse ist der Bildschirm die wohl anfälligste Komponente eines Smartphones. Kratzer durch Schlüssel oder Münzen in der Hosentasche sind ein häufiges Ärgernis. Hier schaffen spezielle Schutzfolien Abhilfe. Die günstigste Variante sind dünne Kunststofffolien. Sie schützen effektiv vor oberflächlichen Kratzern, bieten jedoch kaum Schutz bei einem Sturz.

Eine deutlich robustere Alternative stellt sogenanntes Panzerglas dar. Diese Schutzgläser bestehen aus gehärtetem Glas und fühlen sich fast an wie das originale Display. Sie sind in verschiedenen Härtegraden erhältlich, die meist auf einer Skala bis 9H angegeben werden.

Ein hochwertiges Panzerglas kann die Energie eines Aufpralls absorbieren und bricht im Ernstfall selbst, während der eigentliche Bildschirm darunter unversehrt bleibt. Der Austausch einer solchen Schutzfolie ist weitaus günstiger als der eines kompletten Displays. Bei der Anbringung ist Sorgfalt geboten: Das Display muss absolut staub- und fettfrei sein, damit die Folie blasenfrei haftet. Einige Hersteller bieten dafür spezielle Montagerahmen an, die das exakte Positionieren erleichtern.

Vorsicht im Alltag und Pflege der Software

Der beste Schutz ist immer noch die Prävention. Ein bewusster Umgang mit dem teuren Gerät kann viele Schäden von vornherein verhindern. Man sollte es vermeiden, das Smartphone in die Gesäßtasche zu stecken, da es sich dort beim Hinsetzen verbiegen kann.

Ebenso ist die gemeinsame Aufbewahrung mit spitzen Gegenständen wie Schlüsseln tabu. Extreme Temperaturen schaden dem Akku und der Elektronik. Im Sommer sollte das Gerät daher nicht in der prallen Sonne im Auto liegen bleiben, im Winter schützt eine körpernahe Tasche vor der Kälte. Doch nicht nur die Hardware will gepflegt sein.

Auch die Software verdient Aufmerksamkeit. Regelmäßige Updates des Betriebssystems und der installierten Apps schließen Sicherheitslücken und halten das Gerät auf dem neuesten Stand. Ein aufgeräumter Speicher sorgt dafür, dass das Smartphone flüssig läuft. Nicht mehr genutzte Anwendungen sollte man deinstallieren und regelmäßig den Cache leeren. So bleibt die Leistung erhalten und man hat länger Freude an seinem technischen Begleiter.

